Samanyolu Haber /Gündem / Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı /10 Aralık 2025 20:57

Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası şirket hisseleri yüzde 10’a varan düşüş yaşadı. Borsa İstanbul, şirketin talebi üzerine BAHKM paylarını geçici olarak işleme kapattı. Vali Mehmet Makas, 70 kişinin çalıştığı fabrikada can kaybı olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Borsa İstanbul’da işlem gören Bahadır Kimya’ya (BAHKM) ait fabrikada çıkan yangının ardından şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangın haberinin ardından şirketin hisselerinde yüzde 10’a varan düşüş görülmüştü.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada BAHKM paylarının şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

KAP açıklamasında “BAHKM.E (BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) sırası Pay Piyasası Prosedürü’nün 4.3.4.2 maddesi uyarınca şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır” denildi.

Madeni yağlar üretilen fabrikada çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

CAN KAYBI YOK

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kırıkkale’mize, OSB’mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya’daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok” dedi.

Vali Makas, yangına 50 araç ve 170 personelle müdahalenin sürdüğünü belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:37