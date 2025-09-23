Samanyolu Haber /Dünya / Kırım’da İHA saldırısı gerçekleşti: Üç kişi hayatını kaybetti /23 Eylül 2025 10:36

Kırım’da İHA saldırısı gerçekleşti: Üç kişi hayatını kaybetti

Ukrayna birlikleri tarafından Kırım'ın Fiodesya bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında üç kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, İHA saldırısının akşam saatlerinde patlayıcı yüklü insansız hava araçları ile gerçekleştirildiğini duyurdu ve olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Kırım yönetimi başkanı Sergey Aksyonov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılar için gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını belirterek, "Tüm yaralılara acil şifa diliyorum, onlara kesinlikle gerekli tüm yardım ve destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Aksyonov, saldırı sonucu Foros beldesinde bir okul binası ve aynı isimli sanatoryumun bulunduğu alandaki birkaç nesnenin hasar gördüğünü aktardı. Ayrıca, düşürülen bir insansız hava aracının enkaz parçalarının Yalta yakınlarındaki kuru otları tutuşturduğu ve bir yangına neden olduğu bildirildi.

Olay, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar kapsamında, Kırım'da sivil alanların hedef alınması olarak kayıtlara geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırım’da İHA saldırısı gerçekleşti: Üç kişi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:19