Kırım’da İHA saldırısı gerçekleşti: Üç kişi hayatını kaybetti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, İHA saldırısının akşam saatlerinde patlayıcı yüklü insansız hava araçları ile gerçekleştirildiğini duyurdu ve olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.





Kırım yönetimi başkanı Sergey Aksyonov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılar için gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını belirterek, "Tüm yaralılara acil şifa diliyorum, onlara kesinlikle gerekli tüm yardım ve destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.





Aksyonov, saldırı sonucu Foros beldesinde bir okul binası ve aynı isimli sanatoryumun bulunduğu alandaki birkaç nesnenin hasar gördüğünü aktardı. Ayrıca, düşürülen bir insansız hava aracının enkaz parçalarının Yalta yakınlarındaki kuru otları tutuşturduğu ve bir yangına neden olduğu bildirildi.





Olay, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar kapsamında, Kırım'da sivil alanların hedef alınması olarak kayıtlara geçti.