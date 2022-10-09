Kırım Köprüsü trafiğe yeniden açıldı





Kırım’ın yerel yönetim başkanı Sergey Aksenov, bugün bombalı saldırıda hasar oluşan Kırım Köprüsü’nün yeniden trafiğe açıldığını söyledi.

Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırım Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Halihazırda köprüden tek şerit üzerinden sadece otomobiller ve otobüsler sıkı kontrolden sonra geçebiliyor. Yük aracı sürücülerinden rotalarını yeniden planlayarak Kerç feribotlarını kullanmalarını istiyoruz” diye yazdı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ise “Kırım Köprüsü’ndeki demiryolu ulaşımı tamamen sağlandı. Tüm planlanan trenlerin geçişine izin verilecek” diye açıkladı.





Kırım köprüsü bu sabah bir saldırının hedefi olmuş ve karayolu taşımacılığının yapıldığı tek şerit ciddi hasar gördü. Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi, Kırım köprüsünde bir kamyonun havaya uçurulduğunu açıkladı. Olayda patlamanın olduğu araçlarda bulunan 3 kişi öldü.





Onarım çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından 15 vagonlu ilk yük treni Kırım köprüsünden geçti. Gece boyunca 12 yolcu treninin geçmesi planlanıyor. Karayolu trafiği ise tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.





Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, elektrik şebekesi köprüsünü ve doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemlerin artırılması emrini verdi. İlgili yetkiler Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) verildi.