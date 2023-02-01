Samanyolu Haber /Gündem / "Kırkının çıkmasını bekliyoruz, herkes bildiğini söyleyecek" /01 Şubat 2023 10:33

"Kırkının çıkmasını bekliyoruz, herkes bildiğini söyleyecek"

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in dayısı olan Halil İbrahim Bozkurt, "Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden geçen yaklaşık 1 aylık sürenin ardından aile yakınlarından dikkat çeken bir mesaj daha geldi.

Cinayetin ardından MHP'den istifa eden, 12 dönem MHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan, son olarak MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve Sinan Ateş'in dayısı olan Halil İbrahim Bozkurt, AKP'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini söyledi. 

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Sinan Ateş’in "kırkının çıkmasını" beklediklerini vurgulayan Halil İbrahim Bozkurt “Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz" ifadelerini kullandı. 

Şubat ayının ikinci haftasında Ateş'in kırkının dolacağını ifade eden Yıldız, "Aile kırkı için büyük bir mevlit organize edecek Sinan Ateş'in cenazesinin kaldırıldığı Emir Sultan Camii'nde...  Sinan Ateş'in annesinin sağlığının iyi olmadığını da öğrendim" bilgisini aktardı. 

Sinan Ateş'in Ayşe Ateş, cinayetin failleriyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a tepki gösterirken "Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın" ifadelerini kullanmıştı. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında son olarak şüpheli Avukat Serdar Öktem tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. 
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