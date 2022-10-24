'Kirli Bomba' diplomasisi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önce Fransız ve Türk savunma bakanlarına telefonla Ukrayna'nın "kirli bomba" açıklamada bulundu.







Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ve

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.





Açıklamada, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Şoygu, Türk meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini iletti” ifadelerine yer verildi.





Aynı şekilde Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna'nın olası provokasyonunu anlattı.





Rusya Devlet Haber Ajansı RIA Novosti, sabah saatlerinde Ukrayna da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki kaynaklara atıfta bulunarak, Kiev'in Ukrayna topraklarında “sözde kirli bomba veya düşük verimli nükleer silahı patlatma” ilişkin provokasyon hazırladığını bildirdi.





Kaynaklara atıfta bulunan ajans, Doğu Madencilik Tesisi ve Kiev Nükleer Araştırma Enstitüsü yöneticilerine "kirli bomba" üretme talimatı verildiğini bildirdi. RIA Novosti, çalışmanın son aşamada olduğunu iddia etti.





Kirli Bomba’nın özelliği nedir?





‘Kirli Bomba’ uzmanlara göre içine radyoaktif madde konulmuş bomba anlamına geliyor. Çok küçük bir bomba içerisinde serpiştirilmiş radyoaktif madde, bombanın patlatılmasıyla etrafa yayılıyor ve radyasyon bulutlarıyla dağılarak yüzlerce metre kare alanda tüm canlılara zarar verir