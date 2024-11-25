Kirli ilişkiler ağında SBK, İnan Kıraç ve Levent Göktaş'a haciz: Soylu da ağın içinde

İnan Kıraç ve Nahum ailesi İsviçre’de bulunan bir şirkette hisse sahibiydiler. Kıraç, bu şirketin tüm paylarını satın almak istiyordu. Ancak kendisine satılmıyordu. Kıraç’ın aklına bir fikir geldi. O dönem yakın dostu olan Türkiye’nin en 'yardımsever' işadamları arasında yer alan Sezgin Baran Korkmaz’dan destek istedi.





Kıraç, İşviçre’deki şirketin tüm paylarını Sezgin Baran Korkmaz’ın satın almasını önerdi. Korkmaz bunu kabul etti. Ancak bu işe girmeden önce İnan Kıraç’tan 45 milyon dolarlık bir senet aldı. Bu senede güvenerek İsviçre merkezli şirketin tüm paylarını satın aldı. Ancak satın alma gerçekleşmesine rağmen İnan Kıraç, Korkmaz’ı sürekli oyalayıp şirketin hisselerini almıyordu.





BAKAN, BORÇLARI SİLMESİNİ İSTEDİ

Gerçek Gündem'in haberine göre parasını bir türlü alamayan Sezgin Baran Korkmaz bu senetleri icraya koydu. İnan Kıraç ise söz konusu senetteki imzaların kendisine ait olmadığını iddia etti. İkili arasındaki gerilim sürerken araya dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi ve Korkmaz’dan İnan Kıraç’ın borcunu silmesini istedi.





Korkmaz, katıldığı bir Youtube yayınında, “İnan Kıraç’a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Soylu bu borcu silmem gerektiğini ve hisseleri bedelsiz şekilde İnan Kıraç’a vermem gerektiğini bana söyledi” ifadelerini kullanmıştı.





ŞİRKET HİSSELERİ GÖKTAŞ’A DEVREDİLDİ

Korkmaz, Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin hemen ardından yurt dışına kaçtı. Ancak İsviçre merkezli şirketin hisseleri, söz konusu senetler kendisindeydi. Korkmaz yurt dışına kaçmıştı ama Kıraç’a açtığı dava devam ediyordu. İnan Kıraç bu kez Korkmaz’a 4 ayrı senet verdi. Bu senetler karşılığında da şirketin hisseleri Kıraç'ın avukatı olan emekli albay Levent Göktaş’a devredildi. Ancak Korkmaz’a verilen 4 senet de ödenmedi.





İSVİÇRELİ ŞİRKETTEN İCRA TAKİBİ

Korkmaz, ABD’de yargılanmaya başlandı. Elindeki senetleri ise İsviçreli WAPEACON A.Ş isimli şirkete vererek onlardan para aldı. Bu şirket söz konusu senetleri ise bir türlü tahsil edemedi. Ödemesini alamayan şirket 27 Aralık 2023 tarihinde İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz ve Levent Göktaş’a icra takibi başlattı.





WAPEACON A.Ş isimli şirket İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nden yaptığı icra takibi ile İnan Kıraç, Mustafa Levent Göktaş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın borçlu olduğunu, 4 adet senedin ödemesini yapmadıklarını, bu nedenle senet bedeli toplam 20 milyon doların, icra yolu ile kendilerine ödenmesini talep etti.





İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nce gönderilen ödeme emrinde borcun yasal süresi içinde ödenmemesi halinde İnan Kıraç'a ait menkul ve gayrimenkul malların haczedileceği ihtar edildi.