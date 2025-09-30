Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı Bülten ile aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi /30 Eylül 2025 10:08

Kırmızı Bülten ile aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu, Gürcistan, Almanya, BAE, İsviçre ve Hırvatistan'da yakalandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptıpı paylaşımda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 9 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan aranan O.E. ve “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A’nın Gürcistan’da, Y.E. ve Ö.G. isimli şahısların Almanya’da, “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle aranan Y.K.Ç. ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan N.Ç’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde, A.A.’nın İsviçre’de ve L.C.B.’nin ise Hırvatistan’da yakalanarak ülkeye getirildiğini belirtti
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

