Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan iki IŞİD’li Ankara’da yakalandı /20 Haziran 2022 11:02

Kırmızı bültenle aranan iki IŞİD’li Ankara’da yakalandı

Ankara’da ikisi kırmızı bültenle aranan üç IŞİD üyesi yakalandı.

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Interpol’un aradığı iki kişinin çatışma bölgelerinde radikal İslamcı örgüt için faaliyet gösterdiği tespit edilmişti. Üçüncü kişininin de örgüte ‘eleman’ kazandırdığı ve sosyal medya hesabından IŞİD adına paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarında birinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

Aynı kapsamdaki ikinci operasyonda da örgüt adına ‘eleman’ toplayan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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