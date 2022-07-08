Kırmızı bültenle aranan IŞİD’linin yeniden tutuklanması talebine ret

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, 7 Ekim 2021’de Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde yakalanan ve IŞİD’in sözde üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen, Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva tutuklandı.







‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran’da Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Duruşma savcısı ise karara itiraz etti.





Sözcü'de yer alan habere göre mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine dosya, Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.





Teslim olan Ayshat Rzaeva, tutuklama kararının yüzüne okunması için Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Burada savunma yapan Rzaevanın avukatı Sevda Baydan, müvekkilinin DEAŞ üyesi olmadığını, buna dair suç şüphesinin bulunmadığını, 3 ve 6 yaşlarda çocuklarının devlet korumasındaki evlerde kaldığını belirterek, onlara bakabilmesi için tahliyesini talep etti.





HAFTADA BİR İMZA ATACAK

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın kuvvetli kaçma şüphesinin olması, sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.







Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı sürede kiracı olarak oturduğu evden tahliye edilmesi nedeniyle otelde geçici olarak kaldığından sabit adresinin olmadığını dikkat çekerek, 2 çocuğunun koruma altında olduğunu, kaçma şüphesinin de bulunmadığını ve adli kontrol tedbirlerine aykırılığının tespit edilemediğini belirtti.







Sanığın tahliye edildikten sonra yakalama kararı sonrası adli makamlara teslim olması da göz önünde bulundurularak, tutuklama talebinin reddine karar verildi. Sanığın, haftada bir imza atma adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.