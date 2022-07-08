Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan IŞİD’linin yeniden tutuklanması talebine ret /08 Temmuz 2022 17:03

Kırmızı bültenle aranan IŞİD’linin yeniden tutuklanması talebine ret

Terör örgütü IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, Ankara'da yakalanarak tutuklanan, Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, geçen hafta ilk duruşmada tahliye edilmişti. Savcılık, sanığın tahliyesine itiraz etti ve yeniden tutuklama istedi ancak bu talep reddedildi.

SHABER3.COM

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, 7 Ekim 2021’de Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde yakalanan ve IŞİD’in sözde üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen, Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva tutuklandı.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran’da Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Duruşma savcısı ise karara itiraz etti.

Sözcü'de yer alan habere göre mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine dosya, Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Teslim olan Ayshat Rzaeva, tutuklama kararının yüzüne okunması için Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Burada savunma yapan Rzaevanın avukatı Sevda Baydan, müvekkilinin DEAŞ üyesi olmadığını, buna dair suç şüphesinin bulunmadığını, 3 ve 6 yaşlarda çocuklarının devlet korumasındaki evlerde kaldığını belirterek, onlara bakabilmesi için tahliyesini talep etti.

HAFTADA BİR İMZA ATACAK
Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın kuvvetli kaçma şüphesinin olması, sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı sürede kiracı olarak oturduğu evden tahliye edilmesi nedeniyle otelde geçici olarak kaldığından sabit adresinin olmadığını dikkat çekerek, 2 çocuğunun koruma altında olduğunu, kaçma şüphesinin de bulunmadığını ve adli kontrol tedbirlerine aykırılığının tespit edilemediğini belirtti.

Sanığın tahliye edildikten sonra yakalama kararı sonrası adli makamlara teslim olması da göz önünde bulundurularak, tutuklama talebinin reddine karar verildi. Sanığın, haftada bir imza atma adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı bültenle aranan IŞİD’linin yeniden tutuklanması... Sonraki Haber >>

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:08