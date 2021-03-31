Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı /31 Mart 2021 17:07

Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve IŞİD üyesi olan B.A, Ankara'da yakalandı. Türkiye'ye sahte kimlikle girdiği belirlenen B.A'nın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

SHABER3.COM

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek IŞİD'e katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Ardından B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı.

Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:24