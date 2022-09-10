Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderine İstanbul'da kanlı infaz /10 Eylül 2022 10:27

Kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderine İstanbul'da kanlı infaz

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç’in İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

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Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç’in, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği kaydedildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

YAKIN İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç’in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.
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