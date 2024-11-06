Kırmızı bültenle aranan Türk'e Yunanistan'da sokakta infaz

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı otomobilin önü bir başka otomobil ile kesildikten sonra otomobilden aşağıya inen 39 yaşındaki Türk’ün cadde ortasında infaz edildiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayanın öldüğünü tespit etti.





Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Türkiye’de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle Kırmızı Bülten ile aranan 39 yaşındaki Türk’ün başkent Atina’nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı’nda durdurulan arabasından indirildikten sonra iki kişi tarafından başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.2022 yılında Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Yunanistan istihbaratının takibinde olan kişinin geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulundu. Polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.