Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan Türk'e Yunanistan'da sokakta infaz /06 Kasım 2024 21:49

Kırmızı bültenle aranan Türk'e Yunanistan'da sokakta infaz

Türkiye’de bir uyuşturucu davası nedeniyle kırmızı bülten ile aranan 39 yaşındaki Türk Yunanistan’ın başkenti Atina’da cadde ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre  Türkiye’de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle Kırmızı Bülten ile aranan 39 yaşındaki Türk’ün başkent Atina’nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı’nda durdurulan arabasından indirildikten sonra iki kişi tarafından başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı otomobilin önü bir başka otomobil ile kesildikten sonra  otomobilden aşağıya inen 39 yaşındaki Türk’ün cadde ortasında infaz edildiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayanın öldüğünü tespit etti.

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞ

2022 yılında Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Yunanistan istihbaratının takibinde olan kişinin geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulundu. Polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.
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