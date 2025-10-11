Kırmızı Bültenle aranıyorlardı: BAE’den iki kişi Türkiye’ye getirildi

Kırmızı Bültenle aranan “Don Vito” lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün’le, Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandıklarını ve bu sabaha karşı ülkemize iadelerinin sağlandığını bakan sosyal medya hesabından açıkladı.





Bakan Yerlikaya, “CHROOKE” suç örgütü elebaşı “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün’ün “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bülenle arandığını belirtti.





Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranıyordu.