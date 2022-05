Kırmızı et için bir zam açıklaması daha geldi

Gıda fiyatlarındaki artış sürerken kırmızı ete de yeni bir zam geleceği ifade edildi.

Yükselen enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle zamlı fiyatlar gıda ürünlerine yansımaya devam ediyor.



"MALİYET ARTIYOR"



Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nunaçıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi.