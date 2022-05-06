Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı et için bir zam açıklaması daha geldi /06 Mayıs 2022 20:05

Kırmızı et için bir zam açıklaması daha geldi

Yükselen enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle gıda ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı ette de yeni bir fiyat artışı olacağı ifade edildi.

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Gıda fiyatlarındaki artış sürerken kırmızı ete de yeni bir zam geleceği ifade edildi.

Yükselen enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle zamlı fiyatlar gıda ürünlerine yansımaya devam ediyor.

"MALİYET ARTIYOR"

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'ten Seda Altuğ'a yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEKTİR"

Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.

1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.
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