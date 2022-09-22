Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı et ve süte yeni zam yolda /22 Eylül 2022 19:13

Kırmızı et ve süte yeni zam yolda

Artan girdi maliyetleri hizmet sektöründe olduğu gibi gıda fiyatlarında da vatandaşlara zamlı fiyatlar olarak yansımaya devam ediyor.

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Artan enflasyon ve yüksek seyreden döviz kurları sonrasında yükselen girdi maliyetleri hizmet sektöründe olduğu gibi gıda fiyatlarında da vatandaşlara zamlı fiyatlar olarak yansımaya devam ediyor.
Buna bir de plansız et ve süt üretim politikası eklenince kırmızı et ve süt fiyatlarına yeni bir zam gelmesinin beklendiği ifade edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyor. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den bin 200, bin 500 TL bandına çıktığını belirten üretici, zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

FOX Ana Haber'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini aynı şekilde bu durumda da kırmızı etin yeniden zamlanacağını belirtti.
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