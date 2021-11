Kırmızı liste geldi, uçuşlar durduruldu, sınırlar kapandı!

“YENİ DALGAYA SEBEP OLABİLİR”





BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR





2019 yılının sonunda ortaya çıktıktan sonra yayılımını ve insanları öldürmeyi mutasyona uğrayarak ve ilaç ve aşılara daha dayanıklı bir hale gelerek devam eden Covid-19’un Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor…Sözcü'nün aktardığına göre; bilim insanları resmi adıyla B.1.1.529 olarak bilinen Nu varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Henüz vaka sayısının az olmasına rağmen çok farklı ülkelerde tespit edilen ve corona virüsünün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış versiyonu olan Nu varyantı devletleri de harekete geçirdi.Birleşik Krallık, Nu varyantının ülkeye gelmesini engellemek için Güney Afrika uçuşlarını durdurmak için harekete geçti. Yetkililer hızla yayılan bu varyantı derin bir endişeyle izlediklerini açıklarken, İngiliz Sağlık Güvenlik Ajansı, “Şu ana kadar izlediğimiz en endişe verici varyant. Delta varyantından çok daha büyük bir endişe oluşturuyor ve dünya genelinde yeni corona virüsü dalgalarına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.İngiliz The Times gazetesi Sağlık Bakanı Sajid Javid’in Botswana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Eswatini (eski adıyla Svaziland) ülkeleriyle birlikte Güney Afrika’yı kırmızı listeye almaya hazırlandığını aktardı. Bu ülkelere seyahat yasağı getirilmesi gündemdeyken, ülkeye her gün Güney Afrika’dan 500 ile 700 yolcunun giriş yaptığı da belirtildi.Nu varyantının geçirdiği mutasyonları inceleyen bilim insanları, “Daha dayanıklı olma ihtimali ve daha hızlı yayılma ihtimali mevcut” açıklamasını yaptı.İlk olarak Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’ta tespit edilen Nu varyantı, Güney Afrikalı bilim insanlarının rutin PCR testinde endişe verici sonuçlar ortaya çıkınca panik yaratmıştı. Bilim insanları Nu varyantının ülke genelinde hızla yayıldığını tespit etmişti.Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.