Kırmızı mercimekte fiyat belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kırmızı mercimek alımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.2022 yılı kırmızı mercimek üretiminin geçen yıla göre yüzde 75 artışla 400 bin ton olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Piyasaların kırmızı mercimek üreticilerimizin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağını belirten TMO, "Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Boşaltma ücreti alınmayacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi yapılmayacaktır. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimizden de alınabilecektir." dedi.