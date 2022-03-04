Kırmızı Oda'ya dava açıldı: Kitabımdan hayat hikayemi almışlar!

100 BİN TL MADDİ TAZMİNAT





Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan ve tv8’de izleyici ile buluşan Kırmızı Oda dizisi ekranlara veda etti.Kırmızı Oda yeni sezonda istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin sevilen karakterlerinden olan Delikanlı Sadi son bölümlerde yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin gelişi de diziyi kurtarmaya yetmedi. Beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi ve dizi final yaptı.61. bölümde final yapan Kırmızı Oda dizisi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı ve dava açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü. tv100’de yer alan habere göre İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti.Ayrıca 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.