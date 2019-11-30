Kırşehir'i CHP kazanınca 'Ahilik' Konya'ya taşındı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilki düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı, Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapıldı. Burada konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Ahiliğin merkezi. Bu topraklar Çatalhöyük’ten başlayarak tarımın, ticaretin merkezi olmuş. 1071 yılından sonra Selçuklulara başkentlik yapmış olan Konya, Ahilik kültürünün de başlangıcı” dedi.





Ahilik kültürünün doğduğu topraklar olarak ifade edilen Kırşehirli siyasetçiler ve yurttaşlar ise duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, fuarın Konya’da düzenlenmesinin “CHP’li belediyeye yaptırım” olduğunu belirterek “Yıllardır Ahiliğin başkentinin Kırşehir olduğunu, Ahi Evran’ın Kırşehir’de yaşadığını herkes bilir. Ahilik, yıllardır Kırşehir’de kutlanıyor. 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinden önce AKP’nin kalesi olarak bilinen Kırşehir’de AKP, bir milletvekilliği, üzerine de belediye başkanlığını kaybedince CHP’li belediyelerin olduğu yerlere yaptığı yaptırımların aynısını, Kırşehir için yapıyor” dedi.





‘KIRŞEHİR’DEN ALAMAZLAR’

32. Ahilik Haftası kutlamalarının, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırşehir’de yapıldığına dikkat çeken İlhan, “TBMM Başkanı, TOBB ve TESKOMB başkanları Ahilik kutlamaları için Kırşehir’e geldi. Bu kadar kutlama ve festivalerden sonra, Konya’da fuar yapmayı, iktidar partisinin bir yaptırımı olarak düşünüyoruz. Sonuçta artık Kırşehir’de bir belediyeleri kalmadı. Şu an Kırşehir’in yüzde 70’i CHP’li belediyelerde. Meclis’te Ahiliğin başkentinin Kırşehir olduğunu dile getireceğiz. Kırşehirden Ahiliği alamayacaklar” dedi.





Ahilik Fuarı’nın Konya’da yapılmasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, bunun “siyasi bir karar” olduğunu vurguladı. Ekicioğlu, “Yıllardır Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğu bir gerçek. Kırşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçince mi Ahiliğin merkezi Konya olmuş, bu tartışma konusu” dedi.





‘BİZ BUNLARA TAKILMIYORUZ’

Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu söyleyen Ekicioğlu, “Ahi Evran, Kırşehir’de Moğollara karşı direnerek öldü. Konya’ya alınması bence anlamlı değil, kabul görecek de bir şey değil. Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu sadece Türkiye değil, dünya biliyor. Ahi Evran-ı Veli’nin türbesi Kırşehir’de, külliyesi yapıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk külliyesi olma özelliğini taşıyor. TOBB, TESKOMB ile birlikte müze ve vakıflar için kampusler Kırşehir’e kuruldu” dedi. Ekicioğlu, Ahilik Haftası’nı belediye olarak kutlayarak “gereken mesajı vereceklerini” belirtti.