Samanyolu Haber /Dünya / Kiryakos Miçotakis Beyaz Saray yolcusu /21 Nisan 2022 23:52

Kiryakos Miçotakis Beyaz Saray yolcusu

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 16 Mayıs tarihinde Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden 16 Mayıs 2022'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu ziyaretin "Yunanistan'ın bağımsızlığının 201. yıl dönümü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin vurgulanması için iyi bir fırsat" olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin Ukrayna krizine ilişkin atılacak adımları ele alacağını aktardı.

Psaki, iklim değişikliği ve enerji güvenliği dahil küresel konulardaki yakın iş birliğinin de ele alınacağını belirterek, "Liderler, NATO aracılığıyla küresel güvenliğin artırılması çabalarımız ve bölgede barış ve refahın sağlanmasına yönelik ortak hedeflerimizi görüşecek" bilgisini paylaştı.

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