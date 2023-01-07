Kış ılık geçince kayak pistleri karsız kaldı

Son günlerde 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları bir çok istasyonun faaliyetlerini aksatırken bazılarının da geçici olarakyol açtı.Vaud Alpleri'ndeki Leysin kayak merkezinde yapay karla açık tutulan bir pistte az sayıda kayakçı olmsuz koşullara rağmen tatillerinin tadını çıkarmaya çalıştı.Boston'dan gelen turist Nora Sweeney bembeyaz bir İsviçre tatili hayal ederken sararmış otlarla kaplı dağ yamaçları ile karşılaşınca hayal kırıklığına uğramış.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu'na göre İsviçre dünya ortalamasının iki katı hızında ısınıyor. Bu da çok sayıda buzulla kaplı ve kayak pistleri ile ünlü İsviçe Alpleri'ni tehdit ediyor.İsviçre meteoroloji kurumu MeteoSwiss 2022 yılında görülen 7,4 derecelik ortalama kayıtların tutulmaya başlandığı 1864'ten bu yana ölçülen en yüksek ortalama sıcaklık oldu. 1991 ve 2020 yılları arasındaki ortalama ise 5,8 derece oldu.Kar olmaması nedeniyle kayak merkezleri dağ bisikleti parkurları ile turistlere alternatif eğlenceler sunma çabasına girdi.Leysin kayak merkezindeki teleferik şirketi kullanımın geçen yıla göre yüzde 35-40 azaldığını belirtirken lüks kayak merkezlerinden Gstaad'da da çarşamba günü itibariyle 70 pistin 16'sı açık durumdaydı.