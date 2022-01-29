Samanyolu Haber /Gündem / Kış Olimpiyatları'na COVID-19 sıkıntısı /29 Ocak 2022 21:55

Kış Olimpiyatları'na COVID-19 sıkıntısı

Kış Olimpiyatları'na giden sporcularda COVID-19 tespit ediliyor

SHABER3.COM

Kış Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına kısa bir süre kala sporcular ve teknik ekipler Çin’in başkenti Pekin’e giderken sporcular arasında tespit edilen COVID-19 vakalarının da artış görülüyor. Yetkililer dün itibariyle ülkeye gelen sporculardan 19’unda Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar Olimpiyat Oyunları ekiplerinden toplam 36 kişide Corona virüsü tespit edildi. Bu kişilerden 29’un Pekin’e girişte havalimanında yapılan testlerle belirlendiği belirtildi.

Oyunların Tıbbi Sorumlusu Brian McCloskey, gelen eekip sayısının artmasıyla birlikte tespit edilen vaka sayılarının da yükselmeye başladığına dikkat çekti. Organizatörlerin son derece hassas davrandıklarını ve tespit edilen kişilerin kimseyle temasta bulunmadan karantinaya alındıkları belirtiliyor.

Şu ana kadar tespit edilen vakalar arasında sporcular, teknik heyetler, sponsor firma görevlileri ve gazetecilerin bulunduğu ifade ediliyor.

Ülkeye giden sporculara da düzenli olarak PCR testi yapılmaya devam ediyor. RIA Haber Ajansı’na demeç veren Rus Buz Hokeyi Takımı oyuncusu Anton Slepyshev, her sabah PCR testi yaptırmak için erken kalkmak zorunda kaldıklarını ve artık günlük PCR testi yaptırmanın diş fırçalamak gibi bir rutin haline geldiğini söyledi.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenleyenen Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
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