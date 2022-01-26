Kış ortasında enerji krizi büyüyor: Tuz Gölü’nde 8 günlük doğalgaz stoku kaldı

İran’ın vanaları kapatması sonucu sanayide elektrik ve doğalgaz kesintileri başladı. Uzmanlara göre İran vanaları açmazsa kriz daha da büyüyecek. BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım Tuz Gölü deposunda 8 günlük doğalgaz stokunun kaldığını öne sürdü. Yardım’a göre doğalgazda önceden yapılması gerekenler tamamlanmadı.







“ÖNCEDEN HAZIRLANILMADI”





Türkiye’nin uzun dönemli doğalgaz kontratları ve yatırımları döneminde BOTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Yardım, mevcut doğalgaz sorununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yardım krizin arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmakla birlikte, önceden yapılması gereken hazırlıkların tamamlanamamış olmasından kaynaklı olduğunu iddia etti.





Dünya’nın aktardığına göre Gökhan Yardım, “Doğalgaz talebinin karşılanmasında uzun vadeli çözüm olarak Azerbaycan’da yeni sahalarda gaz üretilmesi konusunda inisiyatif, Kuzey Irak dahil yeni kaynaklar ve piyasa serbestleşmesi gerekiyor” dedi.





İHALELER YAPILAMADI





Yardım, Tuz Gölü depolama ve Silivri depolama yatırımlarında ihale iptalleri, bazı şirketlerin inşaatı başaramaması gibi sorunlar ile Saros LNG’nin tamamlanamamış olmasının da mevcut arz sorununda rolleri olduğunu anlattı. “İstanbul gaz talebinde çok önemli. Böyle havalarda anafor gibi çeker gazı” diyen Gökhan Yardım, gaz tedarik sorununu çözmek için yapılan Tuz Gölü depolaması ve Silivri depolamasında mevcut talebi karşılayacak yapı oluşmadığını kaydetti.





213 MİLYON METREKÜP KALDI





Tuz Gölü depolamasının devam eden yatırım tamamlanamadığı için 650 milyon metreküplük bir hacimde olduğunu, 12 Ocak’a kadar bu depoya 535 milyon metreküp stok yapıldığını kaydetti.





O tarihten sonra gaz çekişinin başladığını ve son verilere göre Tuz Gölü depolamasında 213 milyon metreküp gaz kaldığını anlatan Yardım, söz konusu depodan günlük 28 milyon metreküp gaz verişinin sağlandığı hesaplandığında 8 günlük gazın bulunduğunu ifade etti.