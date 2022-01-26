Samanyolu Haber /Gündem / Kış ortasında enerji krizi büyüyor: Tuz Gölü’nde 8 günlük doğalgaz stoku kaldı /26 Ocak 2022 17:04

Kış ortasında enerji krizi büyüyor: Tuz Gölü’nde 8 günlük doğalgaz stoku kaldı

BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım Tuz Gölü deposunda 8 günlük doğal gaz stokunun kaldığını iddia etti. Yardım, "Depoda 213 milyon metreküp gaz kaldı" dedi.

SHABER3.COM

İran’ın vanaları kapatması sonucu sanayide elektrik ve doğalgaz kesintileri başladı. Uzmanlara göre İran vanaları açmazsa kriz daha da büyüyecek. BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım Tuz Gölü deposunda 8 günlük doğalgaz stokunun kaldığını öne sürdü. Yardım’a göre doğalgazda önceden yapılması gerekenler tamamlanmadı.

ÖNCEDEN HAZIRLANILMADI”
 
Türkiye’nin uzun dönemli doğalgaz kontratları ve yatırımları döneminde BOTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Yardım, mevcut doğalgaz sorununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yardım krizin arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmakla birlikte, önceden yapılması gereken hazırlıkların tamamlanamamış olmasından kaynaklı olduğunu iddia etti.

Dünya’nın aktardığına göre Gökhan Yardım, “Doğalgaz talebinin karşılanmasında uzun vadeli çözüm olarak Azerbaycan’da yeni sahalarda gaz üretilmesi konusunda inisiyatif, Kuzey Irak dahil yeni kaynaklar ve piyasa serbestleşmesi gerekiyor” dedi.

İHALELER YAPILAMADI

Yardım, Tuz Gölü depolama ve Silivri depolama yatırımlarında ihale iptalleri, bazı şirketlerin inşaatı başaramaması gibi sorunlar ile Saros LNG’nin tamamlanamamış olmasının da mevcut arz sorununda rolleri olduğunu anlattı. “İstanbul gaz talebinde çok önemli. Böyle havalarda anafor gibi çeker gazı” diyen Gökhan Yardım, gaz tedarik sorununu çözmek için yapılan Tuz Gölü depolaması ve Silivri depolamasında mevcut talebi karşılayacak yapı oluşmadığını kaydetti.

213 MİLYON METREKÜP KALDI

Tuz Gölü depolamasının devam eden yatırım tamamlanamadığı için 650 milyon metreküplük bir hacimde olduğunu, 12 Ocak’a kadar bu depoya 535 milyon metreküp stok yapıldığını kaydetti.

O tarihten sonra gaz çekişinin başladığını ve son verilere göre Tuz Gölü depolamasında 213 milyon metreküp gaz kaldığını anlatan Yardım, söz konusu depodan günlük 28 milyon metreküp gaz verişinin sağlandığı hesaplandığında 8 günlük gazın bulunduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kış ortasında enerji krizi büyüyor: Tuz Gölü’nde... Sonraki Haber >>

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:34