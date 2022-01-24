Kış ortasında sanayinin enerjisi kesildi sırada konutlar mı var?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sektör temsilcileriyle yaptığı online toplantıda Dönmez'in doğalgaza ilişkin yaptığı bilgilendirmede, İran konusunda kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Dönmez, BOTAŞ’ın İran’a borcu olduğu ve İran’ın gazı iletmesine rağmen Türkiye’nin teknik sebepler sebebiyle gazı alamadığı gibi iddiaları yalanladı. Dönmez bunların hepsinin ellerinde raporla mevcut olduğunu İran'ın geçen hafta iletim hatlarında kaçak olduğunu ve düzeltmek için 10 güne ihtiyaç olduğunu bildirdiğini söyledi.







İRAN'DAN GELEN YAZI: 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK





Dönmez, kendi ekiplerinin de kaçağın olduğu yere gidip konuyu teyit ettiğini ve İran’dan en azından durumu şimdilik idare etmesini, kapsamlı tadilatın kış ayları bitince yapılmasını istediklerini ama İran'ın bunun mümkün olmadığını belirttiğini aktardı. Dönmez, "Sorunun 10 gün sonra bitip bitmeyeceği hususunda da elimizde İran’dan gelen yazı var. O yazıda kesintinin 31 Ocak’a kadar süreceği yazıyor. Bizim hedefimiz 31 Ocak’tan önce bu tamirin tamamlanıp çözülmesi. Bunu İran’a bildirdik" dedi.





OSB'LERDE ÜÇER GÜN DÖNÜŞÜMLÜ





Dönmez toplantıda, doğalgaz ve elektrikteki arz sıkıntısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:





"Aslında bunu 10 günde atlatabileceğimizi düşündük. 10 gün düşük kapasiteyle çalışılacağına, 2-3 gün tam kapanma yapıp, sonra tam kapasiteye dönülsün önerisi geldi. Biz de tamam dedik. Ancak, burada bazı sanayiciler çok daha zorlanabilir ve kritik durumdalar. Özellikle, üretimde kritik prosesi olanlar yani, üretimde belirli bir ısı gerekli olanlar çok önemli. Her OSB’den, bu kritik prosesleri olan firmaları tek tek tespit etmesini istedik. Onlar da tespitlerini yaptılar. Bu firmalarda üretim devam edecek. Kesinti yapılacak firmalar için ise ikili bir grup ayrımına gittik. OSB’lerde pazartesi, salı, çarşamba bir grup, çarşamba, perşembe, cuma bir grup kesinti olacak."





KÜÇÜK FİRMALARA KESİNTİ YOK





Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri bazı sektörlerin gaz kullanım ihtiyacının diğer sektörlere göre daha fazla olduğunu belirtti. İhracat temsilcileri de ihracat siparişlerinin gecikmesi durumunda sıkıntılar yaşanacağına dikkat çekti.





Toplantıda kullanımı az olan küçük şirketlerin kesintilerden muaf olması konusu da gündeme geldi. Bakan Dönmez, küçük sanayicilere kesinti yapılmaması konusunu TEİAŞ ile görüştüklerini, tüketimi 1600 kilovat altında olanlara kısıntıya gitmeyeceklerini söyledi.





Toplantıda sektör temsilcileri bu süreçte kendilerine yönelik etkin bilgilendirmenin yapılmasını talep etti. Temsilciler gece yarısı son dakikada gelen bildirimlerin zor durumda bıraktığını belirtti.





SANAYİ VE KONUTTA KADEMELİ KESİNTİ ÖNERİSİ





Toplantıda bazı temsilciler sanayide ve konutta kademeli kesinti uygulanması talebini de dile getirdi. "Sanayicilerin ciddi üretim hedefleri var ve bu hedeflerden sapamayız" diyen sanayiciler sanayide ve konutlarda kademeli kesintinin bu süreçten daha sağlıklı çıkmak için önemli olduğunu savundu.