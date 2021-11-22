"Kış sonunda herkes ya aşılı, ya Covid-19’u atlatmış ya da ölmüş olacak"

Alman bakan topluma ağır hastalık riskini azalmak için üçüncü doz dahil olmak üzere bir an önce aşı yaptırma çağrısında bulundu.







Kış sonuyla ilgili öngörüsünün bazılarına çok karamsar gelebileceğini belirten Spahn sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu bir gerçek. Daha bulaşıcı Delta varyantıyla birlikte bu durumun yaşanması kuvvetle muhtemel. Herkes bağışıklık kazanacak. Asıl soru hastalığı atlatarak mı yoksa aşılanarak mı kazanılacağı… Bu yüzden bir an önce aşı yaptırılamsaını tavsiye ediyoruz.”





Ülkede son 24 saatte 30 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi; bir hafta öncesine kıyasla vaka sayıları yüzde 50’ye yakın artış gösterdi. Hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları alarm vermeye başlarken bazı hastanelerde boş yatak bulunmaması nedeniyle hastalar başka merkezlere yönlendiriliyor.





Almanya’da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 67’sinin iki doz aşısı tamamlandı.