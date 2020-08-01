Samanyolu Haber /Gündem / Kısa çalışma ödeneği alan işçiye eylül ortasına kadar izin yok! /01 Ağustos 2020 10:32

Kısa çalışma ödeneği alan işçiye eylül ortasına kadar izin yok!

Korona salgını nedeniyle hükümetin kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin sürelerini uzatması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler eylül ortasına kadar yıllık izinlerini kullanamayacak.

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Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Haziran tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, bir ay uzatıldı. Yani daha önce kısa çalışma ödeneği almakta olan işçiler için uzatma yoluna gidildi. Bu nedenle işçiler bir ay daha düşük ücret alacak.  

Kısa çalışma için yeni başvuru alınmayacak. Bu bir aylık süre içerisinde işçi, son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ını alabilecek. Ücreti düşecek. Bazı işverenler aradaki farkı karşılıyor. Ancak büyük bölümü aradaki farkı karşılamadığı için işçi düşük ücrete mahkûm oluyor. Ayrıca bu süre içerisinde işçinin sağlık hakkından yararlanabilmesi için sadece genel sağlık sigortası primi ödenmeye devam ediyor. Bunun dışındaki emeklilik prim ödemeleri donduruluyor. 
 
Kısa çalışma dönemi içerisinde işçi yıllık izin de kullanamıyor. Kısa çalışma uygulanan işyerlerinde çalışan işçiler son karara göre eylül ortasına kadar yıllık izin kullanamayacaklar. 
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