Kışanak ve Tuncel'e mahkemeden red

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, haklarındaki hükmün bozulmasının ardından yeniden görülen davada yine tahliye edilmediler.



Kışanak ve Tuncel’in davasına, haklarındaki hükmün Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Dairesi tarafından bozulması üzerine Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı. Görülen ilk duruşmada Tuncel ve Kışanak’ın savunmaları ardından savcı verdiği mütaalada tutukluluğun devamını istedi. Sonrasında savunma yapan avukatlar, müvekkillerinin siyasetçi olduğunu, yaptıkları siyasi faaliyetlerin “Örgüt üyeliği ve ya propagandası” olarak değerlendirilemeyeceğini, aksine suçlandıkları faaliyet ve konuşmaların siyasetçi kimliklerinin gereği olduğunu belirtip tahliye talep etti. Savunmalardan sonra kararını açıklayan mahkeme, her iki siyasetçinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 9 Mart 2020 tarihine erteledi.





TUNCEL’İN SAVUNMASI ALINMADAN KARAR ÇIKMIŞTI





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak ile aynı yılın kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel’in yargılandığı davanın 1 Şubat 2019’da Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 12’nci duruşmasında, Tuncel’in savunması alınmadan karar çıkmıştı. 16 hakimin değiştiği 12 duruşma sonunda çıkan kararda, Kışanak’a “terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 11 yıl 3 ay, “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 3 yıl, Tuncel’e ise “terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 9 yıl 9 ay, “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.