Samanyolu Haber /Ekonomi / Trilyonlarca dolarlık müjde /09 Ocak 2021 18:17

Trilyonlarca dolarlık müjde

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta koltuğu Donald Trump'tan devralacak. Biden kişi başına 2 bin dolarlık destek çekleri dahil olmak üzere yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi. Biden paketin büyüklüğünün trilyonlarca dolar olacağını ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) müteakip teşvik paketine dair yeni başkan Joe Biden'dan açıklama geldi.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) salgınının etkileri dolayısıyla nisandan bu yana istihdamda ilk kez düşüş kaydedilirken, Biden doğrudan 2 bin dolarlık destek çeklerinin de yer alacağı teşvik paketi açıklanacağını kaydetti.

DEVİR-TESLİMDEN ÖNCE PAKETİN AYRINTILARINI İLAN EDECEK

20 Ocak'ta yapılacak tesliminden önce 14 Ocak Perşembe günü paketin açıklanacağını belirten Biden, paketin büyüklüğünün trilyonlarca dolar olacağını ifade etti. Yeni başkan, "Şimdi adım atmazsak gelecekte işimiz çok daha zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aralık ayı verilerine göre ülkede tarım dışı istihdam 50 binlik artış beklentisine karşı 140 bin düşüş kaydetmişti.

Yeni paketin Kongre'de kontrolü elinde tutmaya hazırlanan Demokratlar için ilk icraat olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay 900 milyar dolar büyüklüğünde bir pakete imza atmıştı. Biden, Trump'ın imzaladığı bu paketin yeterli olmadığına vurgu yaptı.

Kasım ayında Joe Biden, daha önce Demokratların verdiği 3,4 trilyon dolarlık paket tasarısına dair desteğini açıklamıştı. 2020 yılı ekim ayında Demokratlar paket teklifini 2,4 trilyon dolara indirmişti.
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