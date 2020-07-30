Kişilerin sosyal medya verileri artık MİT'in eline geçecek

Twitter, Facebook, YouTube, Netflix gibi sosyal medya platformlarına sansür ve sınırlama getirmeyi amaçlayan, aynı zamanda da kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye atan sosyal medya düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Yasanın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.







İnsan Hakları Savunucusu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’ten geçen sosyal medya düzenlemesinin neler getireceğini ahvalnews.com'a anlattı. Gergerlioğlu, yasayla sulh ceza hakimliklerinin keyfinin daha da artacağına ve içerik silme kararlarının alınacağına dikkat çekiyor. Gergerlioğlu, Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olan sosyal medya sağlayıcılarının verilerini de beraberinde getirmesi ve BTK ile MİT’in bu bilgilere erişiminin sağlanmasıyla, kişilerin özel bilgilerine çok rahat ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.





Gergerlioğlu’nun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:





“Türkiye’de ifade özgürlüğü çok kötü bir durumda. Her geçen gün daha da aşağılara yuvarlanıyor. Afrika ligine düşüyor. Medya özgürlüğünde de durum aynı. İnsanlar ifade özgürlüğünü kullanamıyor. Antidemokratik baskılar artıyor. iyileştirilmesi yolunda adım atılması gerekirken tam tersi yapılıyor. Sosyal medya yasası toplumun tek nefes kaynağı olan sosyal medyayı kısmaya yönelik bir çalışma.





Nefes alamıyorum sözü ABD’de öldürülen George Floyd’dan sonra Türkiye’de de sık kullanılmaya başladı. Türkiye toplumu da antidemokratik baskılardan dolayı nefes alamaz halde. Anaakım medya sadece iktidara tashih edilmiş durumda. Muhalefet partileri anaakım medyada görülemiyor.





Bununla yetinmeyerek sosyal medyadan sesini çıkaran bizlerin sesini kısmaya çalışıyorlar. Siyasetçilerin, itiraz eden muhaliflerin sesi kısılmak isteniyor.





SULH CEZANIN YETKİSİ ARTTI





Sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezaları getiriyor. Sulh ceza mahkemelerinin keyfiyetlerinin artırması bekleniyor. Antidemokratik bir ülkede temsilci açmak zorunda olan sosyal medya ağ sağlayıcıları için son derece sıkıntılı bir dönem başlayacak. Adeta ipin üzerinde yürüyen cambaz gibi tehlikeli mecrada yürümüş olacaklar.





Sulh ceza hakimlikleri iktidarın emrinde. İktidarın en ufak şikayetinde erişimi engelleme kararı veriyorlardı. Artık yeni düzenlemeyle içerikleri silme kararı da verebilecekler. Halkın haber alma hakkına da engel getirilmiş olacak.





Sulh ceza hakimliklerinin kararlarını Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal ediyordu. AYM, Wikipedia kararını üç buçuk yıl sonra iptal etmişti. Wikipedia kararına hiç bakmadılar. Alınan bin 600 Sulh Ceza Hakimliği kararının sadece 22’sinde AYM kararı uygulanmış. İnanılmaz bir keyfilik var.





ÖZEL BİLGİLERE MİT ERİŞECEK





1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu getiren düzenleme önemli. Verilerin hepsini Türkiye’ye getirme, bunlara BTK ve MİT aracılığıyla ulaşılması sonrası, kişilerin özel bilgilerine istihbarat kuruluşunun çok rahat ulaşması mümkün.





Yasa, Türkiye’deki ifade özgürlüğü alanında yeni bir engel. Kısılan sesleri daha da kısacak. Bu da sosyal medyadaki muhalefeti çok zayıflatacak.”