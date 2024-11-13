Kişinev’in Rusya’ya vize uygulaması gündemde

Samanyoluhaber.com - Moskova





Moldova’da Kasım ayındaki seçimlerde yeniden seçilen Maia Sandu’ya, bazı milliyetçi kesimlerden Rusya’ya karşı vize rejimi uygulama çağrısı yapılıyor. Bu talep daha önce de çok kez gündeme gelmişti.





Ayrıca Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Moldova-ABD ilişkilerinde yaşanabilecek olası değişiklikler de bu talebin hızlanması için zemin oluşturuyor.





Özellikle Ulusal Moldova Partisi’nin lideri Dragos Galbur, Rus vatandaşlarına yönelik vize rejiminin uygulanmasını ve Moldova vatandaşlığı verilmesinin durdurulmasını öneriyor. Galbur, bu önlemlerin Moldova’nın güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor ve Rus etkisini sınırlandırmanın ülkenin çıkarına olduğunu vurguluyor.





Trump’ın seçilmesinin sonuçları





Bu sırada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin danışmanı Mikhail Podolyak da Moldova’daki milliyetçi çizgiye destek vererek, Moldova’nın Rusya’dan uzaklaşmasını savunuyor. Podolyak, Trump’ın başkanlığı döneminde Washington’un Moldova gibi ülkelerde daha sert bir dış politika uygulayacağını öngörüyor ve bunun özellikle Doğu Avrupa’da güvenlik açısından önemli etkileri olacağını ifade ediyor.





Podolyak’ın açıklamaları, Trump’ın dış politika değişimlerinin, özellikle de Doğu Avrupa’da Rusya’ya karşı alınacak önlemleri sertleştirebileceğine dair bir beklenti yaratıyor.





Trump’ın dış politikada hız ve sertlik vurgusu yapacağı tahmin edilirken, Moldova’nın bu sürece nasıl adapte olacağı henüz net değil.

Sandu’nun hükümeti, bu değişimlere uyum sağlamak için Rusya’ya yönelik vize rejimi ve diğer önlemler konusunda adımlar atabilir ancak diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi şimdilik beklenmiyor.





Moldova’nın Gaz Sorunu





Sandu’nun yeniden seçilmesinden sonra Moldova ile Rusya arasındaki gaz müzakereleri de zorlu bir döneme girdi. Moldova, Rusya’nın Transdinyester bölgesi üzerinden sağladığı gaz ve elektriğe bağımlı durumda.





Ancak Rusya’nın, Moldova’nın borç taleplerini dikkate almaması ve gaz tedarikinde belirsizlik yaratması, Kişinev’de tepki topluyor. Ayrıca, Ukrayna’nın Rus gazının Moldova’ya geçişini durdurması, Moldova’nın enerji tedarikini daha da karmaşık hale getiriyor.





Trump’ın ABD dış politikasında bir değişiklik yapması, Moldova ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri için potansiyel olarak yeni fırsatlar ve riskler sunabilir. Ancak, Sandu’nun, hem Rusya ile ilişkileri tamamen koparmadan hem de ABD ile yakın iş birliğini sürdürebilecek dengeli bir politika izlemesi bekleniyor.