Kişisel bilgilerinizi Telegram'da 3 kuruşa satışa çıkardılar

Telegram'da 500 liraya satılık 'kişisel bilgi' ilanı: Skandal milyonları ilgilendiriyor, 'Veriler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı sisteminden çalındı' iddiasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını kişisel Twitter hesabında paylaşan ve durumu yetkili mercilere bildirmesine rağmen sonuç alamadığını belirten gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanması, kişisel verilerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, on milyonlarca insanın tüm kişisel bilgilerinin çalındığını belirterek "En güncel verilerin her isteyene 10 bin liraya satıldığı kulağıma geliyor. İnternetten kolayca girilen açık bir site üzerinden ise tüm Türkiye’deki insanları aylık sınırsız sorgulamanın bin liraya yapılabildiği söyleniyor" dedi.Ardından bir Telegram grubunda gördüğü "Bayrama yakın olduğumuz için: TC.den seri no, aile, GSM, mail, vesikalık, adres... Toplu bir arada panel yüzde 50 indirimle 500 lira" ilanını okurlarıyla paylaştı.İlan karşısında şaşkına döndüğünü belirten Pehlivan, "Yazarken yaşanabilecekleri düşünüp acı çekiyorum. Dilediğiniz insanın adreslerinden cep telefonlarına kadar her bilginin herkese açık şekilde para karşılığı sunulmasından bahsediyorum. Özellikle hırsızların, katillerin ve teröristlerin bu parayı verdiğini yazıyorum" ifadesini kullandı. Devamında şunları kaydetti:"İddia o ki veriler hem ÖSYM’den hem de Sağlık Bakanlığı sisteminden çalındı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ndeki açıklardan sızıntı olduğu düşünülüyor. Türkiye’nin şu an dijital sırları koruma konusunda 110 ülke arasında 96. sırada olduğunu da hatırlatarak konunun başka bir yönüne geçeyim."