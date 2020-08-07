Samanyolu Haber /Dünya / Kişisel serveti 100 milyar doları aştı /07 Ağustos 2020 12:05

Kişisel serveti 100 milyar doları aştı

Sosyal medya devi Facebook'un hisselerinin değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel serveti de ilk kez 100 milyar doları aştı.

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Salgın döneminde milyarlarca insan ekonomik zorluklarla boğuşurken, zenginler servetlerine servet katmayı sürdürüyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, hisselerinin değer kazanmasıyla servetini 100 milyar doların üzerine çıkardı. Zuckerberg, böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.

Zuckerberg'in Facebook'ta yüzde 13 hissesi var.

Facebook, çarşamba günü TikTok'a rakip olacak bir uygulama çıkarmıştı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram üzerinden kullanılabilecek Reels'in tanıtılmasından sadece bir gün sonra şirketin hisseleri yüzde altı oranında yükseldi.

Bloomberg'e göre Zuckerberg'in kişisel serveti bu yıl 22 milyar dolar arttı.
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