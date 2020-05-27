Kısıtlama sonrası alışveriş merkezinde yoğunluk: Uzun kuyruklar oluştu









Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı'na denk gelen kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri yeniden açıldı.





İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü.





Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan fotoğraflandı.