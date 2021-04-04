Samanyolu Haber /Ekonomi / Kısıtlamalar bitirdi: Batan esnaf sayısı 125 bin! /04 Nisan 2021 10:14

Kısıtlamalar bitirdi: Batan esnaf sayısı 125 bin!

Salgının başladığı günden bu yana geçen 12 ayda ülke genelinde 124 bin 910 esnafın iflas ettiği belirlendi. Esnaf ve sanatkârların 99 bin 588'i geçen yıl iflas ederken 19 bin 727'si de bu yılın ilk iki ayında faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

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Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verileri üzerinden tespitler yaptı. Kısıtlamaların en çok etkilediği esnaf grubunun başında gelen lokanta, kafe ve restoranlar yılın ilk 2 ayındaki önlemlere dayanmakta büyük zorluk çekti. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinden 495'i ocak, bin 66'sı şubat ayında olmak üzere 2 ayda bin 561'i iflas edip kapısına kilit vurdu.

Veli Ağbaba, ramazandaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanacak ciro kaybına göre esnafa destek verilmemesi halinde iflasların daha da hızlanacağını belirterek, “Esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü değil kaybettiği ciro kaybına göre destek verilsin. Esnafın kira, fatura ve prim ve vergi borçlarını da devlet üstlensin” dedi.
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