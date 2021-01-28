Samanyolu Haber /Gündem / Tehlike geçmedi /28 Ocak 2021 11:22

Tehlike geçmedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Aşılama belli bir noktaya gelene kadar etkisini net bir şekilde gördüğümüz kısıtlamaların devam etmeli." dedi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye’de şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişinin aşılandığını belirtti. 

Ekseriyet itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılandığını ifade eden Tezer, “Aşılanan grubun verileri; neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili yakından takip ediliyor ve analizler yapılıyor. Küçük de olsa 85 yaş ve 90 yaşın üzerindeki insanlarımız evlerinde aşılandılar. Şu ana kadar onlarla ilgili bildirilmiş ciddi, sıkıntılı bir durum olmadığını biliyoruz.” diye konuştu.

Tezer, virüsün her yıl aşısının yapılmasının gerekli olup olmadığının bilinmediğini, ne kadar sürede hangi yaş gruplarına yapılacağının ileri dönemlerde belli olacağını, şu ana kadar hazırlanmış olan stratejik aşılanma şemasının uygulanacağını kaydetti.

"KISITLAMALAR DEVAM ETMELİ"

Tezer, aşı çalışmaları belli bir noktaya gelene kadar kısıtlamaların devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Aşılama belli bir noktaya gelene kadar etkisini net bir şekilde gördüğümüz kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmeli." 

"35 binli rakamları gördük, ölümler, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları artmıştı." diyen Tezer, "Hastaneler yoğun bir süreç geçirdi. Bunları tekrar yaşamamak, aynı duruma dönmemek için ki örnekleri var bunu da lütfen unutmayalım. Yani kısıtlamaları gevşetip, tekrar vak'a artışları ciddi şekilde yükselen ülkeler var.” dedi.
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