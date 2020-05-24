Kısıtlamalar gevşetildi Amerikalılar sahillere akın etti





Hava sıcaklığının artması ve Ulusal Anma Günü olan 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle Amerikalılar haftasonunda seyahat etmek için yollara döküldü. Kara yollarında trafik yoğunluğu da hızlı bir şekilde arttı.





Arizona eyaletindeki bir otoyolda 20 kilometre kadar uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yetkililer aşırı doluluk yüzünden bazı parkları kapatmak zorunda kaldı. Sınırlı sayıda müşteri kabul eden restoranlar da kapasitelerini doldurdu.





Amerika genelindeki sahil beldelerinde trafiğin bu hafta sonunda, Nisan ayında kutlanan Paskalya Tatili’nde gözlemlenen trafiğin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Başkent Washington’a sınır Maryland eyaletinin turistik sahil bölgelerinden Ocean City’de araç hareketliliği geçen aya oranla dört kat daha fazla seyrederken, 2019 yılının aynı dönemindeki hareketlilik artış oranı yüzde 5 olarak kaydedilmişti.





Her ne kadar ülke genelinde ortalama trafik yoğunluğu geçen yıla oranla yüzde 50 daha az olsa da, kara yollarındaki hareketlilik geçen aydan bu yana üç kat arttı.





Batıdaki Seattle, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük kentlerde ve doğuda New York ve Washington’da trafik yoğunluğu hala ortalama olarak düşük. Atlanta, Chicago, Detroit ve Houston’daysa Mayıs ayının başı itibariyle yollarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.





Plajların tekrar açıldığı, ABD’de salgının merkezi konumundaki New York eyaletiyle New Jersey ve Connecticut eyaletlerindeyse aşırı yağışlar plajlarda kalabalıkların oluşmasını engelledi.





Ülke genelindeki bazı ünlü mekanlar da açılmaya başladı. Güney Dakota eyaletinde dev başkan büstleriyle ünlü Rushmore dağı da ilk kez Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.