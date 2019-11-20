Kişiye özel bir ilan daha ‘Direkt ismi yazsaydınız’

Karabük Üniversitesi rektörlüğü 5 Kasım'da, ilan vererek, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır” resmi internet sitelerinden duyuru yaptı.





BALKANLARDA ÇALIŞAN MADEN MÜHENDİSİ

18 personelin alınacağını duyuran üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne alınacak araştırma görevlisi için aranan koşula ise, “Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve Balkanlarda Madencilik üzerine çalışıyor olmak” şartı getirdi.







