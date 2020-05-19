O isim için özel kararname

Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Banka Meclisi'ne tayin edilecek üyenin devlet üniversitesinde de görev yapmasının önün açıldı.





Kararnamenin mürekkebi kurumadan Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) eski Kırşehir milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Banka Meclisi üyeliğine seçildi.





MHP, 2018 yılından bu yana Cumhur İttifakı'nda AKP'nin müttefiği.





İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Teknoloji ve Sanayi İktisadi Ana Bilim Dalı’nda görevli olan Hobikoğlu hem Merkez Bankası’nda hem de üniversitedeki görevine devam edebilecek.





GENEL KURUL'DA SEÇİLEN İKİ İSİM GÖREV BAŞLAYAMAMIŞTI





Merkez Bankası bugün 88'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Murat Uysal başkanlığında bankanın idare merkezi toplantı salonunda toplandı.





Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2019 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı. Akabinde yeni üyelerin belirlenmesine geçildi.





15 Mart 2019’da toplanan Olağan Genel Kurul'da Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin göreve başlamasına izin verilmemişti.





ÖMER DUMAN YENİDEN SEÇİLDİ





1 Mayıs 2019’dan itibaren görev yapmak üzere yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın üyelikleri dün onaylandı.





Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022’ye kadar görevde kalacak.





TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve Ömer Duman’ın yerine de seçim yapıldı.





Oylama sonucunda Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu oldu.





Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023’e kadar görevlerini sürdürecek.





Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil’in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak.