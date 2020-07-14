Kışlada Coronavirus tespit edildi, askerler hastaneye yatırıldı

Burdur'da, bedelli askerlerin de bulunduğu 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki askerlerde Coronavirus tespit edildi. COVİD 19 testi pozitif çıkan askerlerden bir bölümünün Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, bir bölümünün de, Kredi Yurtlar Kurumuna ait bir yurtta karantinaya alındığını bildirildi.





Askerlerde konovirüs tespit edildiğini Burdur Valiliği de doğrularken askerlerin sağlık durumunun iyi oluğu belirtildi.





Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan Askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır.Bir çoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir."





Coronavirus testi pozitif çıkan askerlerden biri, ANKA’ya yaptığı açıklamada rahatsızlanması üzerine Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada kendilerine Coronavirus testi uygulandığını ancak sonucunun paylaşılmadığını söyledi. “Coronavirus testimizin pozitif çıktığını komutanlarımızdan öğrendik” diyen asker, kendilerinden önce de testi pozitif çıkan askerlerin yurda getirildiğini aktararak, “Karşı bloğumuzda rahatsızlığı olmayan ancak izolasyona alınan 100 kadar asker arkadaşımız var. 15’e yakın kişinin de testi pozitif çıkmış. Ben buraya geldiğimde daha önce sevk edilen askerler de olduğunu anladım. Şu an için bilgi verilmiyor” dedi.