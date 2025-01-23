Samanyolu Haber /Gündem / Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor: MSB'den iddialarla ilgili açıklama /23 Ocak 2025 12:47

Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor: MSB'den iddialarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 'Kışlasız bedelli askerlik var mı?’ sorusunun cevabını yanıtladı. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" denildi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Kışlasız Bedelli Askerlik’ ile ilgili iddialara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada ‘Kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışma olmadığı vurgulandı.

'BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK'
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘Kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor: MSB'den iddialarla... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:53