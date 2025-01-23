Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor: MSB'den iddialarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Kışlasız Bedelli Askerlik’ ile ilgili iddialara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada ‘Kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışma olmadığı vurgulandı.





'BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK'

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘Kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.







