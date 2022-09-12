Gazeteci Cevheri Güven’in CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın 15 Temmuz’dan bir gün önce MİT Basın Dairesi Sorumlusu Nuh Yılmaz’la görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışma gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.







Cevheri Güven’in 15 Temmuz’la ilgili ifşalarda bulunmasının ardından ortalığın karıştığını söyleyen gazeteci Can Ataklı, bugüne kadar Sedat Peker’in ifşaları dahil hiçbir iddiaya cevap veremeyen AKP yandaşlarının topyekûn harekete geçtiğini belirterek bir karalama kampanyası yaptığına işaret etti.





‘KUYRUĞU SIKIŞIVERİNCE ‘BUNLAR ZATEN FETÖCÜ’ DEMEK YOK

Kendisine ait Youtube kanalında konuşan Can Ataklı, ‘‘Cevheri Güven en son 15 Temmuz’la ilgili ifşaatlarda bulundu ve ortalık karıştı. 15 Temmuz gecesi ne olduğu konusunda. Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Hande Fırat üzerinden tezgahtı, biliniyordu, MİT’i aradı falan filan. O ana kadar Cevheri Güven ya da Sedat Peker’in ortaya attığı hiçbir iddiaya en ufak bir cevap vermeyen, hiçbir şey söylemeyen üç maymunu değil bir de dördüncüsünü uyduranlar bir anda şahin oldular. Vay bu f...cüdür, bu f...'nün bilmem nesi. Bir dakika arkadaş yok öyle numara yok. Kuyruğu sıkışıverince birden bunlar zate...f...'cü bunlar zaten şöyle demek yok. Sen uyuşturucuyu anlat, cinayeti anlat, adamlara çökmeleri anlat, marinalara çökmeleri anlat, şirket ihalelerini anlat.’’ diye konuştu.







NASIL BİR SIKIŞMIŞLIK, NASIL BİR ÇARESİZLİK İÇİNDE OLDUKLARININ GÖSTERGESİ BU

Kendini gazeteci zanneden birtakım ‘zavallı’ların hiçbir iddiaya cevap veremediği gibi kendisini Cevheri Güven’in arkadaşı olmakla suçladığını belirten Can Ataklı şöyle devam etti: ‘‘Bunların hiçbirisine cevap vermeyeceksin birdenbire çıkıp ‘vay efendim bunlar iğrenç, harekete geçildi, medyada ortakları var’ gibi saçma sapan kendini gazeteci zanneden birtakım zavallılar var. Bana Cevheri Güven’in arkadaşıymış gibi dangalakça, aptalca şeyler söylemesinler. Türkiye’de 1993 yılı Aralık ayında ilk kez Fethullah Gülen’i yazan gazeteciyim. Nasıl bir sıkışmışlık, nasıl bir çaresizlik içinde olduklarının göstergesi bu. Nedir? Hemen buradan saldırarak sosyal medyadan taglar açıyorlar, gruplar oluşturuyorlar, linç kampanyasına başlıyorlar. Sedat Peker’in söylediklerine cevap ver, Cevheri Güven’in en son anlattığına çıkıp cevap ver kardeşim. Bir adamdan bahsediyor Nazari mi nedir, bir İranlı. Devlet içinde ilişkiler, adam kaçırma, dolandırıcılık, vurgun, dinlerken dehşet içinde kalıyorsun. AKP ile beraberler lüks arabalar, evler, yatlar, katlar.’’





‘BEN HANDE FIRAT’TAN ŞÜPHELENDİM, AYDIN DOĞAN DA AÇIK ETTİ’

Cevheri Güven’in ortaya attığı 15 Temmuz’dan bir gün önce Hande Fırat’ın MİT ile görüşerek 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın facetime bağlantısının ayarlandığı iddiasının Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan tarafından da doğrulandığını kaydeden Can Ataklı, ‘‘Cevheri Güven’in 15 Temmuz iddiası belki doğru belki hatalı bilmiyorum. Ben Hande Fırat’ın bekçisi değilim. Ben Hande Fırat’tan şüphelendim hepsi o. O gece nasıl oldu? Aydın Doğan da açık etti. Aydın Doğan, ‘Hande bana haber verdi, cumhurbaşkanı ile konuşacağım dedi. Ben de ‘sen konuşursan senin düğününü yapayım’ dedim.’ diyor. Bu acaba Aydın Doğan’ın kendini koruma refleksi miydi, yoksa ağzından mı kaçtı? Şimdi bunun üzerine yok biz gazeteciyiz de Ankara temsilcisiyiz de, o saçma sapan gazetecilerden biri daha var, biz senin Ankara temsilciliğini de biliyoruz, nasıl yaptığını da biliyoruz. Çünkü neden panikteler, ya Erdoğan giderse bütün mesele bu. Korku panik buradan kaynaklanıyor. Buradan bir daha söylüyorum başınız sıkışınca F..., bunlar F...’nün numarası, bunlar F...’nün arkasına sığınıyorlar, operasyon başladılar falan gibi saçma sapan şeylere sığınmayın.’’ İfadelerini kullandı.