Kitap ayracının cezaevi için tehdit olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar verecek

Özgürlüklerin absürt nedenlerle kısıtlandığı Türkiye’de bir trajikomik durum daha yaşandı. Bir kitap ayracı cezaevine güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle cezaevine alınmadı. Kitap ayracının cezaevine alınmamasının nedeni ise üzerinde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın isminin yazıyor olması.

Gazete Duvar’da yer alan bir habere göre, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Metin Karadoğan isimli tutukluya, Selahattin Demirtaş’ın kitabı içerisinde yer alan kitap ayracında “Selahattin Demirtaş” yazılı olması nedeniyle verilmedi.

Tutuklu Karadoğan, ayracın verilmemesi üzerine Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’na 2 Mart 2022 tarihinde başvuru yaptı. İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı 16 Mart 2022 tarihli kararında, talep edilen eşya hakkında Ceza İnfaz Kurumları’nda bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmeliğinde herhangi bir değerlendirme yapılmadığı belirtilse de ayracın verilmemesine gerektiğine karar verdi.

Kurul, şu değerlendirmeyi yaptı: “Fakat kullanım amacı ile terör örgütünün bilinç altına işlemek ve örgütün simgesel olarak ideolojik propagandasının yapılmak istenmesi, dışa yansıtma ve dolaylı olarak örgüt propagandası yürütme amacının olduğu görülmektedir. Kitap ayracının verilmesi uygun görülmemiştir.”

Bunun üzerine tutuklu Karadoğan, bu kararı Kayseri İnfaz Hakimliği’ne taşıdı. Karadoğan, Demirtaş’ın 4 kitabı olduğunu, AİHM kararıyla Türkiye’nin tazminata mahkûm edildiğini ve cezaevinden Cumhurbaşkanı adayı olan bir siyasetçi olduğunu dile getirerek, ifadelerin dayanaksız ve somut olduğunu belirtti. Karadoğan, ayracının kendine verilmesini talep etti.

Kayseri 2. İnfaz Hakimliği ise itirazı reddetti. İnfaz Hakimliği gerekçesinde ise “Selahattin Demirtaş’ın siyasi bir kişi olduğu tartışmasızdır. Koğuş içerisinde ya da değiştirdiğinde taraftarı olabileceği gibi karşı karşıtı kimseler de bulunabileceğinden, olumsuz hadiselerin yaşanacağı göz önüne alınmalıdır. Yaşanabilecek olumsuz hadiseler infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye sokabilecek olduğunun talebinin reddine…” ifadeleri yer aldı.

Karadoğan bu sefer de dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi de 31 Mart tarihli kararında Kayseri 2. İnfaz Hakimliği’nin kararının yasaya uygun olduğuna hükmederek, itirazları reddetti. Tutuklu Karadoğan ise bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.