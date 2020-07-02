Samanyolu Haber /Dünya / Kitap engellenemedi: Trump'un yeğeni sırları yazdı, mahkeme 'yayınlansın' dedi /02 Temmuz 2020 10:27

Kitap engellenemedi: Trump'un yeğeni sırları yazdı, mahkeme 'yayınlansın' dedi

New York'ta mahkeme ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni tarafından kaleme alınan kitap hakkındaki yayın yasağını kaldırma kararı aldı. Mary Trump'ın 28 Temmuz'da satışa sunulması beklenen kitapta amcası Donald Trump için "dünyanın en tehlikeli insanı" ifadesini kullanıyor.

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Trump'ın kardeşi Robert Trump, geçtiğimiz haftalarda New York Kent Mahkemesine yaptığı başvuruda kitabın "aile anlaşmasını ihlal ettiği" gerekçesiyle basılmasını engellemek istemişti.

Mahkeme belgelerine göre Robert Trump'ın avukatları, "Mary Trump'ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını" iddia etti.
Yazar Mary Trump ve kitabı

'Yayınevi anlaşmada taraf değil'

Euronews'te yer alan habere göre hakim Alan Scheinkman çarşamba günü verdiği kararında yayınevinin "Trump ailesinin gizlilik anlaşmasında taraf olmadığını" belirterek kitabın basımının engellenemeyeceğine karar verdi. Ancak Amerikalı yargıç, Mary Trump'ın aile sırlarını açığa vermesine ilişkin ileri bir tarihte yeni bir duruşma yapılacağını söyledi.

'Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar'

Mary Trump'ın avukatı Theodore Boutrous Jr ise "Başkan Trump ve kardeşleri kamuyu ilgilendiren konuların ele alındığı bir kitabı engellemek istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar." dedi.

Boutrous Jr mahkemelerin bu girişimlere tolerans göstermeyeceğini umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni 55 yaşındaki Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor.

Mary Trump, Donald'ın 1981'de ölen ağabeyi Fred Trump Jr.'ın kızı. Kitapta Mary, New York'taki Trump ailesinin evinde tanık olduğu olayları anlatıyor.

Başkanlık seçimlerine 3 ay kala söz konusu kitabın Donald Trump'a zarar verebileceği ifade ediliyor.
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