Kitapta çıkan parmak izine tutuklama: Anneyi bebeklerinden ayırdılar

SEVİNÇ ÖZARSLAN | BOLD





Bebekli anneler tutuklanmaya devam ediyor. Üç çocuk sahibi Merve Hande Kayış (31) dün tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemaat soruşturmaları kapsamında dört gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına tutulan Kayış’ın, Gölcük’te bir öğrenci evinde bulunan kitapta parmak izi çıktığı, Bylock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak tutuklandığı öğrenildi.





ANNE SÜTÜNDEN MAHRUM KALDILAR





Daha önce Gölcük’te hiç yaşamayan Kayış’ın çocukları aile yakınlarıyla birlikte İstanbul’da kalıyor. Dört gündür anne sütüyle beslenemeyen 13 aylık ikizleri Ömer ve Mihriban artık tamamen annelerinden mahrum bırakıldı. Dün saat 16.00’dan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kayış’ın tutuklandıktan sonra ikiz bebeklerini yalnızca bir dakika görmesine izin verildi. Dün gece teyzesiyle kalan ve sürekli annesini soran 4 yaşındaki kızına ise annesinin neden gelmediği psikolog eşliğinde söylenecek.





5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na göre hamile ve bebekli anneler gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Kesinleşmiş bir ceza dahi olsa bebek 18 aylık olana kadar cezanın ertelenmesi gerekiyor. Ancak bu kanun Cemaat ve Kürt soruşturmaları kapsamında tutuklanan kadınlara uygulanmıyor.