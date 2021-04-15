Kitlesel aşılama sonrası İsrail'de yeni maske kararı

sol.org.tr'de yer alan habere göre aşılama dolayısıyla Covid-19 vakalarındaki düşüşün ardından İsrail'de Pazar günü itibariyle açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor.





İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, açık havada maske takmayı gerektiren Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran bir karara imza attı.





Edelstein, "Uzmanlar bunun artık açık alanlarda artık gerekli olmadığına karar verdikten sonra, zorunluluğu kaldırmaya karar verdim" dedi.





İsrail’in aşılama kampanyasındaki başarısına dikkat çeken Bakan, bu kararın dayanak noktasının bu olduğu, ancak tedbirlerin elden bırakılmaması için sürekli uyanık olma çağrısında bulundu.





İsrail Sağlık Bakanı, maskelerin iç mekanlarda hala zorunlu olduğunu belirtti.





Perşembe akşamı yayınlanan son İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Çarşamba günü 196 yeni koronavirüs vakası kaydedildi ve pandemi başladığından bu yana toplam 836 bin 699 vaka bildirildi.





Ülkede toplan ölü sayısı 6 bin 314 olarak kaydedildi. 126'sı solunum cihazı kullanan ciddi durumdaki 209 hasta dahil toplam 2 bin 984 aktif vaka bildirildi. Ülkede Pazar günü gerçekleştirilen 55 bin 470 testin yüzde 0,4'ü pozitif çıktı.





Bakanlık ayrıca 5 milyon 338 bin 967 İsraillinin en az bir koronavirüs aşısı dozu aldığını ve 4 milyon 961 bin 238 kişinin iki aşı dozunu da aldığını söyledi.