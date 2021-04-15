Samanyolu Haber /Dünya / Kitlesel aşılama sonrası İsrail'de yeni maske kararı /15 Nisan 2021 23:33

Kitlesel aşılama sonrası İsrail'de yeni maske kararı

Pfizer BioNTech aşısı için anlaşma yapılan ve kitlesel aşılama politikası uygulanan İsrail'de alınan olumlu sonuçların ardından Pazar günü itibariyle açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre aşılama dolayısıyla Covid-19 vakalarındaki düşüşün ardından İsrail'de Pazar günü itibariyle açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, açık havada maske takmayı gerektiren Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran bir karara imza attı.

Edelstein, "Uzmanlar bunun artık açık alanlarda artık gerekli olmadığına karar verdikten sonra, zorunluluğu kaldırmaya karar verdim" dedi.

İsrail’in aşılama kampanyasındaki başarısına dikkat çeken Bakan, bu kararın dayanak noktasının bu olduğu, ancak tedbirlerin elden bırakılmaması için sürekli uyanık olma çağrısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanı, maskelerin iç mekanlarda hala zorunlu olduğunu belirtti.

Perşembe akşamı yayınlanan son İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Çarşamba günü 196 yeni koronavirüs vakası kaydedildi ve pandemi başladığından bu yana toplam 836 bin 699 vaka bildirildi.

Ülkede toplan ölü sayısı 6 bin 314 olarak kaydedildi. 126'sı solunum cihazı kullanan ciddi durumdaki 209 hasta dahil toplam 2 bin 984 aktif vaka bildirildi. Ülkede Pazar günü gerçekleştirilen 55 bin 470 testin yüzde 0,4'ü pozitif çıktı.

Bakanlık ayrıca 5 milyon 338 bin 967 İsraillinin en az bir koronavirüs aşısı dozu aldığını ve 4 milyon 961 bin 238 kişinin iki aşı dozunu da aldığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kitlesel aşılama sonrası İsrail'de yeni maske kararı Sonraki Haber >>

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:47:31