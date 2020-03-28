Samanyolu Haber /Ekonomi / Kıtlık tehlikesi: Böyle giderse gıda da karneye bağlanır /28 Mart 2020 11:26

Kıtlık tehlikesi: Böyle giderse gıda da karneye bağlanır

Önümüzdeki günlerde dünya genelinde gıda ürünlerinin karneye bağlanma durumunun bile konuşulduğunu belirten Dr. İlhami Özcan Aygun, tarımsal üretime dikkat çekti ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun tarımsal üretimin devamlılığı için önlem alınması uyarısında bulundu.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır ve Fas'ta domates, biber, patlıcan, soğan, patates gibi birçok sebzenin ekiminde büyük sıkıntılar başladığına işaret eden Aygun, Türkiye'de de tarlada hijyenin, üretici ve işçinin sağlığının korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınmaması halinde 2020 yaz aylarından itibaren büyük sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

GIDA KURULU KURULMALI

Covid-19 salgınının uzun sürmesi halinde ekonomik krizin uluslararası ticarete etkisiyle karne ile gıda dağıtımına geri dönüşlerin yaşanabileceği tahminlerinin yapıldığına işaret eden Aygun, “En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalıdır. Nisan-Mayıs itibarıyla başlayacak hasat da dikkate alınarak, gıda zincirinin ilk halkası olan tarlalarda üretim güvenceye alınmalıdır” dedi.

Yerli üretimin kayıtsız şartsız desteklenmesi ve tarım yapılabilecek tüm alanlarda hızlı kamulaştırmalara gidilmesini öneren Aygun, Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında acilen üniversitelerin, sektör paydaşlarının, kooperatif ve birliklerin yer aldığı Gıda Güvenliği ve Stratejisi Kurulu oluşturulması gerektiğini bildirdi.

MEYVE SEBZEYİ TEZGAHLARDA BULAMAYIZ

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Corona virüsü salgını etkilerinin daha da ağırlaşmaması için gıda üretiminin kesintiye uğramaması gerektiğini bildirdi.

Üretimin ve üreticinin bu dönemde çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Akcan, “Salgın gösterdi ki artık daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız. İthalat yapacak paramız olsa bile sınırların kapalı olması ve diğer ülkelerin ihracatı yasaklaması nedeniyle tarımsal ürünlere ulaşmak her zamankinden daha zor, hatta imkânsız olacak. Fide üretilemezse sebzeyi, fidan üretilemezse meyveyi tezgâhlarda bulamayız” uyarısında bulundu.
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