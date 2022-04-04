Samanyolu Haber /Ekonomi / Kıtlık yaşanan ayçiçek yağında bu da oldu /04 Nisan 2022 07:42

Kıtlık yaşanan ayçiçek yağında bu da oldu

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ayçiçeği temininde zor günler yaşadı. Fiyatı artan ve kuyruklara neden olan ayçiceği yağı krizi, yeni uygulamaları gündeme getirdi.

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Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de fiyatı artan ve kuyruklara neden olan ayçiceği yağı krizi, yeni uygulamaları gündeme getirdi. Bazı firmalar yarım litrelik yağ satmaya başladı. Fiyatların düşmesini bekleyen yurttaş, gramajı azaltılarak raflarda yerini bulan ayçiçeği yağlarını görünce şaşırıp kaldı.

KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Ayçiçeği yağının yüzde 70’ine yakınını ithal eden Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ayçiçeği temininde zor günler yaşadı. Fiyatların daha da artacağı ve yağ bulunmayacağı korkusuyla günlerce Toprak Mahsulleri Ofisleri ve marketler önünde kuyruklar oluştu. Ayçiçeği yağında son dönemde yaşanan fiyat artışları 4.5 ve 5 litrelik yağ alımlarını düşürdü. Bazı firmalar, raflardaki ürünlerin fiyatlarını görünce almaktan vazgeçen yurttaşlar için yarım litrelik ambalajlarda yağlar hazırlayarak satışa sundu. Raflardaki yarım litrelik yağların fiyatı 26 ile 28 TL arasında değişiyor.

Fiyat aldatmacasının yanı sıra şimdi de gramaj aldatmacasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten yurttaşlar, “Ayçiçeği yağı reyonundaki 26 TL fiyatı görünce, indirim var sanıp rafa gittik ama tabii yine işin içinde bir oyun olduğunu gördük. Fiyatı değil gramajı düşürmüşler. Ne diyelim bizi yarım litre yağa muhtaç edenler utansın” diyerek tepkilerini ifade etti.
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