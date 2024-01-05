Samanyolu Haber /Gündem / Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında tutuklama talebi /05 Ocak 2024 16:16

Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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150 milyon liralık vurgun yaptıkları ve yurtdışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, dün Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.

Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Talu çifti, ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi.
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