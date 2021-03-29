Kıyağın böylesi

Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinin Saray ve Bakanlıklarda çalışan isimler olduğu ortaya çıktı. Türk Telekom'un resmi sitesinde, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev alan Selim Dursun, Enver Iskurt ve Ömer Fatih Sayan'ın yer aldığı görüldü.







AKP'Lİ İSİMLERE ÇİFTE MAAŞ





Türk Telekom Genel Kurul Toplantı Tutanakları incelendiğinde ise Saray ve Bakanlıklarda görev yapan isimlerin 2018 yılında 15.000 TL ve 2 maaş ikramiye aldığı ortaya çıktı.





2019 ve 2020 yılınının toplantı tutanakları incelendiğinde, her bir yönetim kurulu üyesinin 2019 yılında 15.000 TL ve 2 maaş ikramiye; 2020 yılında 17.449 TL ve 4 maaş ikramiye aldığı görüldü.





Ayrıca, söz konusu isimlerin 2021 yılında 20.098 TL ve 6 maaş ikramiye aldığı, ortalama aylık maaş tutarının ise 33.849,61 TL olduğu ortaya çıktı.





AKP'NİN TORPİLLİ AİLESİ DE ÜYE







Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan da Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Sayan daha önce, AKP’li belediyeden aldığı milyonluk ihaleleriyle gündeme gelmişti. AKP yönetiminde olan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, mevcut Bakan Yardımcılığı görevinden ise 27 bin 717 TL alıyor.





AKP'nin torpilli isimlerinden Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olan Ayşe Sayan, 2017 yılında Kuveyt'e büyükelçi olarak atanmıştı. Sayan'ın diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olarak görev almıştı.





YAVUZYILMAZ CUMHURİYET'E KONUŞTU: "KABUL EDİLEMEZ"





Konuyu gündeme getiren Yavuzyılmaz ise üniversite mezunu işsiz sayısında her geçen gün artış görülürken Bakanlıklarda ve Saray'da görev yapan isimlerin çeşitli kuruluşlardan ek maaş almasına tepki gösterdi.





Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:





"Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda AK Partili bürokratların ortalama aylık maaşları 33 bin 849 TL. Aynı zamanda bu kişiler çok rollü bürokratlar. Bu kişiler birçok farklı kurumdan da maaş almaya devam ediyorlar. 8 saatlik mesai gününde sadece 2 saatlerini ayırdıkları Türk Telekom'dan 33 bin lira maaş alıyorlar. Bu maaşlarına da ilave olarak kuruluştan devasa miktarda pirim, araç, yakıt, konut desteği almaktalar. Üniversite mezunu işsizlerin sayısında her geçen gün artış görülürken AKP'nin küçük bir zümreyle tüm makamları ele geçirmesi kabul edilemez."



