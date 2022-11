Kıyamet Günü Saati'nde nükleer alarmı: ‘360 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanır’

Ünlü fizikçi Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik ‘Kıyamet Günü Saati', 1947'den bu yana insanlığın yok olma olasılığını değerlendiriyor.







Kıyamet Günü Saati son olarak 2020 yılında ileri alındı ve saate göre, 12'ye sadece 100 saniye kaldı. Sembolik saatin gösterdiği zaman 73 yıldır Atomik Bilimciler Bülteni (The Bulletin of the Atomic Scientists) adlı organizasyon tarafından belirleniyor.





‘NÜKLEER SAVAŞA DOĞRU YÜRÜYORUZ’

Şimdi ise Kıyamet Günü Saati, “nükleer savaşa doğru yürüdüğümüz” konusunda uyarıda bulundu. Kıyamet Günü Saati’nin arkasındaki ekip olan Atomik Bilimciler Bülteni, saatler içinde yüz milyonlarca insanı öldürebilecek küresel bir nükleer savaşın potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarını ayrıntılarıyla anlatan bir uyarı yayınladı.





Kıyamet Günü Saati’nin nükleer kısmından sorumlu François Diaz-Maurin “Saklanacak Yer Yok: Bir Nükleer Savaş Sizi ve Neredeyse Herkesi Nasıl Öldürür” başlıklı makalesinde olası nükleer tehlikeleri ve sonuçlarını ele aldı.







ENDİŞE BÜYÜYOR

Makalenin yayınlanması nükleer endişenin artışını da gözler önüne serdi.





Yayımlanan uyarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘nükleer seçenekler masada’ sözü hatırlatıldı.





‘360 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR’

Öte yandan, ABD merkezli Newsweek dergisine konuşan uzmanlar, nükleer bir saldırının yaratacağı olası kayıpları değerlendirdi. Newsweek, Hindistan ve Pakistan arasındaki bölgelere isabet edecek bir nükleer füzenin doğrudan 27 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanabileceğini yazdı. Newsweek, eğer senaryo ABD ve Rusya arasında yaşanan küresel bir nükleer savaşa dönerse ise doğrudan etkilerden dünya çapında en az 360 milyon kişinin ölümüne neden olabileceğini yazdı.







24 KEZ YENİDEN KURULDU

Kıyamet Saati, insanlığın, nükleer silahlar ve iklim değişikliği gibi “kendi ürettiğimiz tehlikeli teknolojiler” ile kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğu konusunda halkı uyarmak için tasarlanmış sembolik bir cihaz olarak biliniyor.







Saat, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahlara yol açan Manhattan Projesi'ne dahil olan ABD'li bilim insanları tarafından hayata geçirildi ve insanlığın küresel felaketle karşılaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir geri sayım olarak öne çıktı. İlk kez 1947 yılında kullanıldı ve o günden bu yana 24 kez yeniden kuruldu.





Organizasyon yıllar içerisinde saati güncellerken hesaplamalar için danıştığı kurulda 13 Nobel ödüllü bilim insanı bulunuyor.